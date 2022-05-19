Зливали дизель з поїзда: на Прикарпатті спіймали машиніста і його спільника

Зливали дизель з поїзда: на Прикарпатті спіймали машиніста і його спільника

На Прикарпатті спіймали правопорушників, які зливали дизель з поїзда.

Зловмисником виявився машиніста поїзда, який мав спільника. Виявили їх у селі Тустань. Саме там правоохоронці зупинили "Фольсваген", у багажнику якого знайшли кілька каністр з дизельним паливом.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області.

За словами 55-річного водія іномарки, він купив близько 100 літрів пального у машиніста. Ним виявився 39-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці з’ясували, що працівник залізниці злив пальне з дизельного-поїзда сполученням "Ходорів - Івано-Франківськ". Після цього продав паливо своєму спільнику.

Автомобіль та викрадене пальне слідчі вилучили, адже розпочали кримінальне провадження за статтею "таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану". За скоєне зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомлялося, Польща передасть Україні 25 тисяч тонн бензину зі своїх запасів. Таким чином країна зможе насичити ринок пального на тлі його дефіциту, який виник. Зазначається, що паливо почне надходити вже від наступного тижня.

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