"Зливав" дані про оборону Сумщини: піп УПЦ МП отримав 15 років в'язниці за держзраду

Настоятель храму УПЦ Московського патріархату на Сумщині, який збирав розвіддані про позиції українських військових в регіоні для ФСБ, отримав реальний термін ув’язнення.

Про це передають пресслужби СБУ та Сумської обласної прокуратури.

Зазначається, що священник Московського патріархату входив до агентурного апарату ФСБ і збирав розвіддані про систему оборони Сумщини.

Що "здавав" ворогу агент у рясі:

геолокації підрозділів ЗСУ;

дані щодо кількості військових на території регіону та їхнє озброєння;

інформацію про керівників місцевих органів влади, правоохоронних органів, громадських активістів, їх політичні погляди та авторитет серед місцевого населення.

Настоятель храму записував точні адреси, фотографував місцевість, де розташовуються військовослужбовці та військова техніка, коли їздив територією прикордонного регіону.

Як встановило слідство, клірик був дистанційно завербований російськими спецслужбами після початку повномасштабного вторгнення РФ.

У поле зору ФСБ він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлював серед своїх парафіян.

Для збору розвідувальних відомостей зрадник в рясі намагався використовувати місцевих жителів, у яких випитував потрібну інформацію під виглядом побутових розмов.

Одержану розвідінформацію піп-агент передавав своєму куратору з ФСБ через анонімні месенджери.

Під час обшуків у священника УП МП та його храмі виявлено мобільні телефони, якими він спілкувався з росіянами, а також прокремлівську літературу.

Правоохоронці затримали агента в рясі 1 березня 2023 року. На вирок суду він чекав під вартою. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП.

Читайте також: