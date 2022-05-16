"Зливав" дані про переміщення ЗСУ в Telegram: мешканець Слов'янська добровільно допомагав окупантам

Мешканець Слов'янська Донецької області передавав ворогу інформацію про місця дислокації українських захисників.

У травні 2022 року чоловік добровільно погодився допомагати окупантам.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"Використовуючи месенджер Telegram, він передавав представнику силового відомства РФ інформацію щодо розташування та переміщення особового складу і техніки Збройних Сил України на території м. Слов’янськ Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Також підозрюваний у Слов’янську зняв на власний телефон відео і фото, а також встановив географічні місця дислокації особового складу Національної гвардії України на електронній карті та передав цю інформацію представнику країни-агресора. Окрім того, чоловік повідомив загарбникам про влучання ракети в будівлю цивільної інфраструктури міста.



Зловмиснику вже повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також стосовно нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави у порядку ст. 615 КПК України.

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