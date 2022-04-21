"Зливав" інформацію про оборону міста і області: у Запоріжжі затримали громадянина Росії

"Зливав" інформацію про оборону міста і області: у Запоріжжі затримали громадянина Росії

У Запоріжжі правоохоронці затримали громадянин Російської Федерації, якого підозрюють у співпраці з країною-агресоркою.

Зазначається, що чоловік працював водієм та возив гуманітарну допомогу до тимчасово окупованого загарбниками Мелітополя. Втім, він "зливав" своїм кураторам з Москви дані про оборону міста та області.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Наразі підохрюваним чоловіком наразі займається Служба безпеки України.

Крім того, в обласному центрі правоохоронці протягом комендантської години затримали та доставили до підрозділів поліції 27 осіб: 24 чоловіки та три жінки. Зазначається, що десятьох осіб передано до територіального центру комплектації та соціальної підтримки, їм вручено повістки. Всіх затриманих перевірено співробітниками СБУ.

Як повідомлялося, у Запорізькій області окупанти захопили агропідприємство і обчистили будинок культури та школу. Не маючи змоги перемогти українських воїнів на полі бою, російські терористично-окупаційні війська намагаються тиснути на мирне населення Запорізької області і знайти колаборантів, що погоджуються співпрацювати з ворогом.

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