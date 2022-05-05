"Зливав" інформацію про переміщення ЗСУ: житель Рівненщини отримав 12 років в'язниці за держзраду

"Зливав" інформацію про переміщення ЗСУ: житель Рівненщини отримав 12 років в'язниці за держзраду

Жителя міста Сарни, що у Рівненській області, засудили до 12 років ув'язнення за державну зраду та співпрацю з російськими спецслужбами.

Чоловік, сповідуючи проросійські погляди, ще до початку широкомасштабного вторгнення окупантів встановив зв'язок з представником спецслужби РФ, а вже після збирав і передавав йому дані про шляхи переміщення техніки ЗСУ та місця розташування військових частин.

Про це сьогодні, 5 травня, повідомили у пресслужбі Рівненської обласної прокуратури.

"Зокрема, на вимогу своїх кураторів сарненчанин 24.02.2022 зібрав і надав інформацію про рух військової техніки Збройних Сил України, що рухалась із м. Сарни, а вже 25.02.2022 повідомив про виявлену ним техніку та озброєння на території однієї із військових частин ЗСУ. Цю інформацію ворог міг використати для подальшого нанесення ракетних ударів по цих об’єктах", - йдеться у повідомленні.

Крім того, чоловік виявляв бажання і готовність очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами території Рівненської області.

Під час обшуків у нього вилучили 4 боєкомплекти набоїв та дві гранати РГД-5 із запалом до них, які він придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу.

У суді обвинувачений свою вину визнав.

У четвер, 5 травня, Сарненський суд покарав чоловіка 12 роками ув’язнення.

Читайте також: