​"Зливав" інформацію про ЗСУ: російського агента з так званої "ДНР" засудили до 8 років в’язниці

Агент із так званої "ДНР" за наказом ФСБ Росії вступив до лав Збройних сил України та передавав спецслужбам ворога інформацію про українські війська.
Внаслідок цього зрадника засуджено до 8 років ув’язнення за участь у терористичній організації та державну зраду.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Під час досудового розслідування правоохоронці зібрали достатньо доказів, на основі яких прокуратура довела вину зрадника.
"Уродженець міста Святогірськ, маючи проросійські погляди, у березні 2017 року добровільно вступив до так званої "Республіканської Гвардії ДНР" та брав активну участь у її діяльності. Там же він налагодив співпрацю з представником ФСБ РФ, за завданням якого через 2 роки вступив на військову службу у ЗС України", - кажуть у Офісі Генпрокурора.
Вже під час військової служби у ЗСУ завербований агент передавав до Росії інформацію про особовий склад, морально-психологічний стан військ, місця розташування військової техніки ЗСУ, складів зброї та паливно-мастильних матеріалів, а також дані про малозахищені місця військової частини для проникнення на її територію.
Зазначається, що засуджений свою вину визнав у повному обсязі, а також сприяв досудовому розслідуванню та надав ґрунтовні покази щодо інших учасників "ДНР".
З урахуванням цих обставин вироком суду чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Нагадаємо, дев’ятьом співробітникам Національної поліції Луганщини повідомлено про підозру у державній зраді – вони перейшли працювати на бік ворога під час окупації.
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