Зливав паролі блокпостів і дані рашистам: ексголову Миколаївської прокуратури судитимуть за держзраду

Чиновник збирав інформацію про блокпости, результати обстрілів та про полонених і передавав її ворогові.

В Україні судитимуть колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури за підозрою у державній зраді.

Про це повідомляє СБУ.

"Доведено, що чоловік з власної ініціативи "співпрацював" з ворогом від початку широкомасштабного вторгнення рф. Перебуваючи на посаді, зловмисник використовував надані йому повноваження для збору інформації військового та оперативно-службового характеру, яку згодом передавав представникам ворожих силових структур", - йдеться у повідомленні.

Так, ексочільник прокуратури інформував окупантів про ситуацію в регіоні, результати обстрілів, паролі на блокпостах та про полонених російських військових.

Для конспірації він діяв через посередника.

За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років в'язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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