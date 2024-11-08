Зливав позиції ЗСУ: на Волині затримано "крота" у лавах ТЦК

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який готував нову серію повітряних ударів РФ по Волині.

Про це повідомила СБУ.

"Ним виявився 30-річний військовослужбовець, що проходив службу у підрозділі охорони місцевого ТЦК. За матеріалами справи, його дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ (більш відомої як ГРУ)", - йдеться у повідомленні.

Як свідчать матеріали провадження, зловмисник намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції.

"Щоб виконати це завдання агент на службовому авто об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок та фіксував розташування військових об’єктів. Також він намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ для здійснення ворожих обстрілів в обхід української ППО", - додали у відомстві.

Отриману інформацію агент направляв своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його співпраці з РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала агента ФСБ, який готував координати для ракетних та дронових атак на Миколаїв та Одесу. Зрадником виявився військовий пенсіонер з Миколаївщини, який співпрацював з російськими спецслужбами ще до війни.

Читайте також: