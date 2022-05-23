"Зливав" позиції ЗСУ та повідомляв про влучання ракет: у Бахмуті за співпрацю з ворогом затримали місцевого жителя

"Зливав" позиції ЗСУ та повідомляв про влучання ракет: у Бахмуті за співпрацю з ворогом затримали місцевого жителя

У Бахмуті Донецької області затримали зрадника.

Чоловік ставив мітки про місця дислокації українських захисниківі надсилав цю інформацію окупантам.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Мешканця м. Бахмут звинувачують у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Його взято під варту.

"За даними слідства, у травні 2022 року громадянин добровільно погодився допомагати окупантам. Чоловік через Інтернет передавав представнику силового відомства РФ інформацію щодо розташування та переміщення особового складу і техніки Збройних Сил України, а також знімав місця дислокації особового складу Національної гвардії України на території м. Бахмута Донецької області", - повідомляють в Офісі генпрокурора.

Також підозрюваний ставив мітки на електронних картах і повідомляв загарбникам про влучання ракети в будівлю цивільної інфраструктури міста.



Нагадаємо, що Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

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