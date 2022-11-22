"Зливав" позиції ЗСУ в Слов’янську: затримано путінського прихильника

Зрадника відправили під варту.
Мешканця Слов'янська підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних cил України.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Всановлено, що у листопаді 2022-го року зрадник з власного мобільного телефону через месенджер відправив повідомлення про місця розташування особового складу, автотранспорту та військової техніки Збройних cил України, а також щодо розміщення блокпосту на території міста.
Після скоєного путінського прихильника викрили та затримали правоохоронці. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Як повідомлялося, у Донецькій області СБУ затримала двох російських агентів. Один з них добровільно погодився передавати інформацію про пересування ЗСУ терористу Ігорю Гіркіну-Стрєлкову. Він збирав інформацію про пересування військової техніки та місця дислокації ЗСУ у місті Слов’янську.
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