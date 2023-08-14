"Зливав" секретні матеріали: генерал-майора СБУ Шайтанова засудили до 12 років

Генерала було затримано у квітні 2020 року в результаті спеціальної операції.

Генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова засудили до 12 років позбавлення волі за державну зраду.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці заявляють, що Шевченківський районний суд Києва визнав Шайтанова винним у держзраді, спробі терористичного акту та зберіганні боєприпасів.

Зазначається, що розгляд справи тривав від жовтня 2020 року, коли СБУ направила до суду обвинувальний акт. Слідчі стверджують, що Шайтанов перебуває на агентурному зв'язку під псевдонімом "Бобиль" у полковника Федеральної служби безпеки РФ Ігоря Єгорова — останній під псевдонімом "Ельбрус" був одним із організатором окупації частини Донбасу 2014 року.

СБУ зазначає, що Шайтанов збирав і передавав росіянам інформацію про секретні операції в районах проведення АТО/ООС та задіяних у них співробітників.

Валерій Шайтанов — колишній генерал-майор СБУ. У березні 2008 року він був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня. У квітні 2014-го у складі підрозділу "Альфа" вів переговори з керівником терористичного формування "Восток" Олександром Ходаковським.

У серпні 2015 року нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, восени — керував групою, яка затримувала у Дніпрі заступника очільника Дніпропетровської ОДА й голову партії "УКРОП" Геннадія Корбана.

14 квітня 2020 року СБУ затримала Шайтанова: підозрюють у роботі на ФСБ РФ.

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