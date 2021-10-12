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Зливи і ранкові тумани: рятувальники попередили українців про різку зміну погоди

Зливи і ранкові тумани: рятувальники попередили українців про різку зміну погоди

УНІАН

Негода зачепить всі області.

Українців попереджають про туман та дощі протягом найближчої доби, 13 жовтня.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

Так, згідно з повідомленням рятувальників, туман із видимістю 200-500 м очікується вранці та вночі 13 жовтня у західних областях.

Також протягом доби 13 жовтня в Одеській та Миколаївській областях, вдень у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях значний дощ. У зв'язку з опадами рятувальники оголосили I рівень небезпеки, "жовтий".

Водночас, за даними Укргідрометцентру, дощі 13 жовтня очікуються на всій території України. У Києві вдень також дощитиме, температура вдень максимум 14 градусів тепла, уночі - від 3 до 5 градусів.

© Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, 12 жовтня на одній з найвищих вершин українських Карпат горі Піп Іван Чорногірський, що на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, випав сніг. Також на високогір'ї температура повітря опустилася до -1°С.

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