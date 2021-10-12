Зливи і ранкові тумани: рятувальники попередили українців про різку зміну погоди

Зливи і ранкові тумани: рятувальники попередили українців про різку зміну погоди

Негода зачепить всі області.

Українців попереджають про туман та дощі протягом найближчої доби, 13 жовтня.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

Так, згідно з повідомленням рятувальників, туман із видимістю 200-500 м очікується вранці та вночі 13 жовтня у західних областях.

Також протягом доби 13 жовтня в Одеській та Миколаївській областях, вдень у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях значний дощ. У зв'язку з опадами рятувальники оголосили I рівень небезпеки, "жовтий".

Водночас, за даними Укргідрометцентру, дощі 13 жовтня очікуються на всій території України. У Києві вдень також дощитиме, температура вдень максимум 14 градусів тепла, уночі - від 3 до 5 градусів.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, 12 жовтня на одній з найвищих вершин українських Карпат горі Піп Іван Чорногірський, що на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, випав сніг. Також на високогір'ї температура повітря опустилася до -1°С.

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