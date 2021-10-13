Зливи і туман: у ДСНС попередили про складні погодні умови

Опади вдень і вночі очікуються майже у всіх регіонах України.
Вночі та вранці 13 жовтня у західних областях України очікується туман. Через це видимість на дорогах впаде до 200-500 метрів.
Про це повідомили у ДСНС.
Через прогнозовані зливи у низці регіонів рятувальники також оголосили "жовтий" рівень небезпеки.
"Протягом доби 13 жовтня в Одеській та Миколаївській областях, вдень у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях значний дощ (I рівень небезпеки, "жовтий"), – йдеться у повідомленні.
Синоптики кажуть, що у більшості регіонів України 13 жовтня дощитиме, температура вдень – від 8℃.