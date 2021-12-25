"Злий жарт": 15-річна дівчина з Донеччини заявила, що вона з подругою вигадала те, що її зґвалтував батько

"Злий жарт": 15-річна дівчина з Донеччини заявила, що вона з подругою вигадала те, що її зґвалтував батько

Дівчинка на відео заявила, що нібито ніякого зґвалтування не було.

У м. Дружківка Донецької області затримали 34-рінчого чоловіка, якого підозрюють в зґвалтуванні. Проте нібито потерпіла дівчина записала відеозвернення, в якому заявила, що вона вигадала цю історію.

Відео опублікували телеграм-канал "Всевидяче око" та у місцевих спільнотах на Facebook.

На кадрах дівчинка говорить, що вона з подругою під час застілля нібито вигадала історію про зґвалтування, щоб перевірити почуття її хлопця. Про зґвалтування вона розповіла матері і та викликала поліцію.

15-річна дівчина з Донеччини заявила, що вона придумала історію про те, що її зґвалтував батько

"Я дуже люблю свого тата. Просто в той вечір ми з подругою трохи випили і вона запропонувала пожартувати над моїми батьками. Вона запропонувала сказати, що мій тато приходив до мене та чіплявся до мене. Вона запропонувала так ще і перевірити мого хлопця. Ми придумали цю історію. Наступного дня я розповіла матері", - каже на відео дівчинка.

Дівчинка на відео стверджує, що насправді чоловік нібито до неї не торкався. А коли вона хотіла розказати це поліції та суду, то її ніхто не слухав.

"Ніякого зґвалтування не було. Це - лише злий жарт. Я люблю свого тата і не хочу, щоб він сидів", - стверджує на відео дівчинка.

Нагадаємо:

У Дружківці Донецької області 34-річний чоловік зґвалтував свою 15-річну падчерку. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Слідчі встановили, що у ніч проти 19 грудня 2021 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скористався тим, що дружина затримується в гостях у своєї подруги, прийшов до кімнати, де спала його 15-річна падчерка, та зґвалтував її. Дівчина розповіла про насильство матері, а та одразу ж зателефонувала до поліції

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