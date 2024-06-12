Російське зло має бути покаране: у Варні провели конференцію "Зростання важливості Чорноморського регіону"

Ця зустріч допоможе політикам ухвалювати належні рішення для протидії російській агресії.
У Варні в межах Sofia Security Forum пройшла перша конференція "Зростання важливості Чорноморського регіону". Вона стала платформою для формальних і неформальних контактів журналістів, військових, експертів та урядовців з країн НАТО та ЄС для випрацювання рекомендацій у сфері безпеки та інформаційної політики в умовах російської агресії.
Непокаране зло повертається вдвічі
Тема російсько-української війни домінувала на конференції, в контексті протидії російській інформаційній машині та російському впливу в регіоні.
Рівень дискусії був гранично відвертий. І, хоча жодних комюніке за підсумками конференції не було ухвалено, її матеріали, ймовірно, допоможуть політикам в країнах чорноморського басейну ухвалювати потрібні рішення для протидії російській агресії.
На конференцію було запрошено учасників з країн, які ще не стали членами ЄС та НАТО, а саме Молдови, Грузії та України.
Серед української делегації був присутній кореспондент "ТСН" Андрій Цаплієнко, який продемонстрував свій фільм "Абсолютне Зло", який задокументував воєнні злочини російської федерації.
"Ми просимо уряди країн-сусідів практично підтримати створення міжнародного трибуналу над російським воєнними злочинцями, і це є наріжним каменем майбутньої безпеки в Чорноморському регіоні, оскільки непокаране зло повертається вдвічі", – зауважив він.
▶ На YouTube можна переглянути за цим посиланням відео: "ABSOLUTE EVIL" — terrible war crimes of Russia’s military in Ukraine
Раніше стало відомо, що Росія почала патрулювати Чорне море підводними човнами. За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", окупанти не тільки були змушені вивести весь бойовий склад кораблів до Новоросійська, а частину навіть у Каспійське море, але й для патрулювання акваторії ЧС задіяти підводну компоненту, оскільки втрати надводної стали критичними. Причому застосовувати (і досить активно) саме в той період, коли цим підводним човнам саме час вирушати на ремонт.
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