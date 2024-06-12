Російське зло має бути покаране: у Варні провели конференцію "Зростання важливості Чорноморського регіону"

У Варні в межах Sofia Security Forum пройшла перша конференція "Зростання важливості Чорноморського регіону". Вона стала платформою для формальних і неформальних контактів журналістів, військових, експертів та урядовців з країн НАТО та ЄС для випрацювання рекомендацій у сфері безпеки та інформаційної політики в умовах російської агресії.

Непокаране зло повертається вдвічі

Тема російсько-української війни домінувала на конференції, в контексті протидії російській інформаційній машині та російському впливу в регіоні.

Рівень дискусії був гранично відвертий. І, хоча жодних комюніке за підсумками конференції не було ухвалено, її матеріали, ймовірно, допоможуть політикам в країнах чорноморського басейну ухвалювати потрібні рішення для протидії російській агресії.

Конференція "Зростання важливості Чорноморського регіону"

На конференцію було запрошено учасників з країн, які ще не стали членами ЄС та НАТО, а саме Молдови, Грузії та України.

Серед української делегації був присутній кореспондент "ТСН" Андрій Цаплієнко, який продемонстрував свій фільм "Абсолютне Зло", який задокументував воєнні злочини російської федерації.

Конференція "Зростання важливості Чорноморського регіону"

"Ми просимо уряди країн-сусідів практично підтримати створення міжнародного трибуналу над російським воєнними злочинцями, і це є наріжним каменем майбутньої безпеки в Чорноморському регіоні, оскільки непокаране зло повертається вдвічі", – зауважив він.

▶ На YouTube можна переглянути за цим посиланням відео: "ABSOLUTE EVIL" — terrible war crimes of Russia’s military in Ukraine

Раніше стало відомо, що Росія почала патрулювати Чорне море підводними човнами. За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", окупанти не тільки були змушені вивести весь бойовий склад кораблів до Новоросійська, а частину навіть у Каспійське море, але й для патрулювання акваторії ЧС задіяти підводну компоненту, оскільки втрати надводної стали критичними. Причому застосовувати (і досить активно) саме в той період, коли цим підводним човнам саме час вирушати на ремонт.

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