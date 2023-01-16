Злочин у Дніпрі підпадає під юрисдикцію суду в Гаазі: Зеленський запевнив, що винних покарають

Удар по Дніпру, як і інші подібні удари Росії, підпадає, зокрема, під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

У Дніпрі досі триває розбір завалів будинку, який був зруйнований російською ракетою. Станом на цей час вдалося врятувати 39 людей, серед них – шість дітей.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення.

За його словами, загалом надійшло 47 повідомлень про тих, хто міг перебувати в будинку на час удару і чия доля була невідомою. Вдалося з’ясувати інформацію вже щодо 22 людей. Відомо про 40 загиблих, серед них – три дитини.

СБУ вже почала встановлення інформації про тих російських військових, хто підготував і здійснив цей удар.

Зеленський запевнив, що кожен, хто винен у цьому воєнному злочині, буде встановлений, притягнутий до відповідальності.

Президент наголосив, що цей удар по Дніпру, як і інші подібні удари, підпадає, зокрема, під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

"Ми використаємо всі доступні можливості – як національні, так і міжнародні, – щоб усі російські вбивці, щоб кожен, хто віддає й виконує накази про ракетний терор проти наших людей, отримали законні вироки. І щоб вони відбули покарання. Це принципове завдання для України й для наших партнерів. Я дякую кожному, хто підтримує нашу державу на шляху до справедливості", – підсумував глава держави.