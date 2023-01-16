Злочин у Дніпрі підпадає під юрисдикцію суду в Гаазі: Зеленський запевнив, що винних покарають

Удар по Дніпру, як і інші подібні удари Росії, підпадає, зокрема, під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.
У Дніпрі досі триває розбір завалів будинку, який був зруйнований російською ракетою. Станом на цей час вдалося врятувати 39 людей, серед них – шість дітей.
Про це розповів президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення.
За його словами, загалом надійшло 47 повідомлень про тих, хто міг перебувати в будинку на час удару і чия доля була невідомою. Вдалося з’ясувати інформацію вже щодо 22 людей. Відомо про 40 загиблих, серед них – три дитини.
СБУ вже почала встановлення інформації про тих російських військових, хто підготував і здійснив цей удар.
Зеленський запевнив, що кожен, хто винен у цьому воєнному злочині, буде встановлений, притягнутий до відповідальності.
Президент наголосив, що цей удар по Дніпру, як і інші подібні удари, підпадає, зокрема, під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.
"Ми використаємо всі доступні можливості – як національні, так і міжнародні, – щоб усі російські вбивці, щоб кожен, хто віддає й виконує накази про ракетний терор проти наших людей, отримали законні вироки. І щоб вони відбули покарання. Це принципове завдання для України й для наших партнерів. Я дякую кожному, хто підтримує нашу державу на шляху до справедливості", – підсумував глава держави.
Нагадаємо, що СБУ встановила прізвища російських льотчиків, причетних до ракетного удару по Дніпру.
Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що правоохоронцям відомо про те, хто віддавав злочинний наказ.
Раніше ТСН.ua зібрав перші відомості про жертв ракетного удару та імена загиблих, які відомі наразі.
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