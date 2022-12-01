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Злочинів і аварій стало менше: в поліції розповіли про результати блекауту

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Злочинів і аварій стало менше: в поліції розповіли про результати блекауту

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Зокрема, на 3% стало менше пограбувань.

Під час аварійних відключень світла у різних регіонах України після ракетного обстрілу РФ 23 листопада рівень злочинності вдалося знизити. На вулицях з'явилася більша кількість нарядів. Також посилено заходи безпеки на дорогах

Про це заявив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Він наголосив, що завдяки таким діям вдалося досягнути результатів. 

"Кількість злочинів, зареєстрованих з 23 по 30 листопада, зменшилася на 16% порівняно з позаминулим тижнем", - розповів Клименко.

Також поменшало повідомлень про:

  • шахрайства (на 24%);
  • викрадення транспортних засобів (на 23%);
  • крадіжки (на 7%);
  • пограбування (на 3%).

Також, за даними керівника поліції, кількість аварій на українских автошляхах зменшилась на 13%. "На 22% менше трапилося автопригод, у яких травмувалися люди. На 5% поменшало смертей на дорогах", - додав він.

Нагадаємо, в Україні від наступного тижня залучать до патрулювання вулиць курсантів вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ.

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Дата публікації
Перегляди
216
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