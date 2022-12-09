Злочинна організація в Одесі: трьом заступникам мера повідомили про підозру

Чиновників звинувачують у тому, що за майже рік роботи вони отримали понад 3,5 мільйона гривень неправомірної вигоди.

У п’ятницю, 9 грудня, НАБУ та САП повідомили про підозру трьом заступникам міського голови Одеси Геннадія Труханова, яким інкримінують участь у злочинній організації.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

У повідомленні йдеться про першого заступника міського голови Одеси Михайла Кучука, в. о. віцемера Олега Бриндака та заступницю мера Світлану Бердрегу.

"Оскільки місцезнаходження першого заступника міського голови Одеси наразі невідомо, про підозру йому повідомили заочно", - уточнили в НАБУ.

Слідством встановлено, що злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких - взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом. Її організатори налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради.

Зокрема, в. о. заступника міського голови Одеси - керівник апарату виконавчого комітету Одеської міськради та член земельної комісії - отримував щомісячно щонайменше 15 тисяч доларів США за те, щоб забезпечувати ухвалення земельною комісією рішень про відведення землі під будівництво наперед визначеним особам, а також про внесення змін до бюджету міста. Загалом від листопада 2021 року до серпня 2022 року підозрюваний отримав понад 2,4 млн грн неправомірної вигоди.

Інші співучасники, за версією слідства, отримали від березня до липня 2022 року 900 та 300 тисяч гривень відповідно.

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"Перший заступник міського голови Одеси, зокрема, контролював діяльність підпорядкованих управлінь - головних розпорядників коштів, та надавав їхнім керівникам вказівки про призупинення розрахунків за ремонт доріг у місті. Це створювало штучні умови для одержання злочинною організацією неправомірної вигоди від підрядника за поновлення виплат. Підозрюваний також позитивно голосував у складі виконавчого комітету за рішення, якими встановлювалися тарифи на поводження із твердими побутовими відходами в місті Одесі та про зміни до бюджету, що відповідали інтересам злочинної організації", - йдеться у повідомленні.

Наразі про підозру в участі у злочинній організації повідомили 6 особам. Слідство встановлює інших учасників злочинної організації та шукає докази їхньої корупційної діяльності.

Нагадаємо, раніше співробітники Національного антикорупційного бюро затримали одеського бізнесмена Бориса Кауфмана.

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