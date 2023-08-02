Злочинна схема майже на понад 700 млн грн: викрито мера Одеси Труханова та інших чиновників

Також Труханова проходить підозрюваним у справі про розкрадання грошей на купівлі збанкрутілого заводу "Краян".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила розслідування щодо схеми на 689 млн грн. Серед учасників - мер Одеси Геннадій Труханов, чинні та колишні посадовці Одеської міськради.

Про це повідомляє преслужба САП.

Їх підозрюють у незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів, вчинених злочинною організацією та іншими особами, залученими до вчинення злочинів.

Серед підозрюваних осіб мер Одеси, його колишній заступник, колишні керівник департаменту комунальної власності Одеської міськради та його заступник, а також інші особи – представники товариств-забудовників та учасники злочинної організації – приватні особи.

"Перед завершенням досудового розслідування упродовж червня-липня 2023 року прокурором САП за дорученням заступника Генерального прокурора – керівника САП, а також детективами підозрюваним повідомлено про зміни раніше повідомлених підозр, а також деяким з них повідомлено про нові підозри, зокрема, за фактами отримання від керівника злочинної організації неправомірної вигоди у виді об’єктів нерухомості", - зазначається у повідомленні.

Слідчі встановили, що протягом 2016-2019 років вказані особи розробили злочинну схему заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками для її подальшої забудови.

"Земельні ділянки територіальної громади Одеси передавались в оренду в обхід конкурсу виключно наперед узгодженим товариствам–забудовникам. Забудовники сплачували кошти або передавали майно (квартири, нежитлові приміщення) зловмисникам, які через підконтрольних осіб в Одеській міській раді, забезпечували ухвалення відповідного рішення на передачу в оренду зазначених ділянок", - повідомили у САП.

Крім того, в ході розслідування встановлені факти легалізації коштів, отриманих злочинною організацією від вчинення інших кримінальних правопорушень.

У чому їх підозрюють

На сьогодні дії підозрюваних кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. ч. 1, 2 ст. 369-2, ч. 4 ст. 358 КК України.

Керівнику злочинної організації, оскільки особа переховується від слідства за межами України, повідомлено про підозру за ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 369-2 КК України в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

Справа про розкрадання коштів, у якій замішаний Труханов

Нагадаємо, 4 травня 2023 року міського голову Одеси Геннадія Труханова Вищий антикорупційний суд відправив під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 13 млн грн. Його підозрюють у розкраданні грошей на купівлі збанкрутілого заводу "Краян".

Згодом за міського голову Одеси Труханова внесено заставу, він вийшов із СІЗО.

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