"Злодія у законі" із санкційного списку РНБО "Нукрі Гальського" видворили з України

Він потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску.

Уночі 10 лютого з України примусово видворили із забороною в'їзду в країну на 3 роки "злодія в законі".

Про це повідомляє МВС України.

"Оперативники отримали інформацію, що до Києва прибув 34-річний "злодій у законі" на прізвисько Нукрі Гальський. Він перебуває в переліку суб'єктів підвищеного злочинного впливу, які потрапили до списку санкцій РНБО і до яких були застосовані персональні, економічні та інші обмежувальні санкції", - йдеться в повідомленні.

За даними оперативників, "авторитет" потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску.

Правоохоронці затримали його та доставили до Державної міграційної служби України, згодом Нукрі Гальський залишив Україну.

Нагадаємо:

Служба безпеки України у Львівській області затримала так званого "злодія в законі", уродженця з Південного Кавказу, який перебуває у санкційному списку Ради національної безпеки та оборони України (РНБО).

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