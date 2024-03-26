"Злодія у законі" на прізвисько "Хмело" можуть видворити з України: що відомо

Грузин є одним із найвпливовіших "злодіїв у законі" не лише в Україні, а й на території пострадянського простору.

Лідера руставського злочинного клану Георгія "Хмело" Хмелідзе можуть видворити за межі України. Наразі його помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Про це повідомила Національна поліція України.

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Як зазначають правоохоронці, рішенням РНБО до 63-річного "злодія в законі" на прізвисько "Хмело" були застосовані персональні та інші обмежувальні санкції. Також працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції зібрали матеріали щодо надання фіктивних підстав для набуття ним громадянства України. У березні 2024 року уродженця Грузії було позбавлено громадянства України.

"Оперативники ДСР Нацполіції доставили "вора в законі" до Державної міграційної служби України, де стосовно нього співробітники склали адміністративний протокол за порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні", – відзначають у поліції.

Зараз Хмелідзе у місці тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Належні служби здійснюють відповідні кроки з метою подальшого видворення злочинця з території країни.

Нагадаємо, Зеленський ввів санкції проти ватажків "Л/ДНР", "глави" Криму і сотень "злодіїв у законі". Зокрема, до переліку потрапив Георгій Хмелідзе.

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