Зловмисник, який палив авто військових у Києві, загримів за ґрати: скільки років йому присудили

Зловмисник, який підпалював десятки автівок військових, отримав 8 років ув'язнення.

У Києві суд виніс вирок чоловікові, який протягом минулого року підпалив 13 автомобілів, що належали військовослужбовцям. Зловмисника засуджено до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Києві.

Палієм виявився 35-річний місцевий мешканець, який переїхав до міста Києва з іншого регіону у 2014 році.

Порушник виготовляв саморобні запалювальні пристрої та кріпив їх на автомобілі військових. Його затримали оперативники карного розшуку поліції Києва під час спроби підпалити черговий автомобіль. В його речах правоохоронці знайшли ще один саморобний прилад.

Саморобні вибухівки / Фото: ГУ Національної поліції України у місті Києві

Саморобні вибухівки / Фото: ГУ Національної поліції України у місті Києві

Зловмисник вчиняв підпали військових автівок виключно на території Деснянського району. Всі автомобілі були пошкоджені одним і тим же способом – за допомогою саморобних пристроїв, які спрацьовували автоматично.

Слідчі поліції Києва довели причетність фігуранта до підпалу 13-ти автомобілів. Відтак за процесуального керівництва Київської міської прокуратури за умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу фігуранту повідомили про підозру та скерували обвинувальний акт до суду.

Вироком Дніпровського районного суду у місті Києві за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України зловмиснику призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Зазначимо, що російські спецслужби почали масове полювання на українців, які мешкають в тилу та шукають можливості заробити легкі гроші. У соцмережах ворог пропонує їм підпалювати автівки військових, а подекуди — і приміщення ТЦК. Подробиці читайте на ТСН.ua.

Масові підпали авто військових! Хто зловмисники?

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