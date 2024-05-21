Зловмисники розсилають користувачам популярного месенджера шахрайські повідомлення — у чому небезпека

Зловмисники розсилають користувачам WhatsApp шахрайські повідомлення про "легкий заробіток у TikTok".

Про це повідомляє МВС України.

Аферисти пропонують привабливу пропозицію онлайн-заробітку до кількох тисяч гривень на день.

Шахрайська схема - чим загрожує Фото МВС України

"Схема не нова, проте ми нагадуємо вам про небезпеку таких посилань з невідомих номерів. Дотримуйтесь порад з кібербезпеки та обовʼязково зверніться до поліції, якщо ви вже надіслали свої дані або кошти шахраям. Будьте обережні та не дайте себе ошукати", - наголосили в МВС.

Аферисти пропонують привабливу пропозицію онлайн-заробітку - як протидіяти Фото: МВС

Також раніше українцям розповіли, які смс-повідомлення небезпечно зберігати в телефоні.

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