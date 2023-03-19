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Зловмиснику, який намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні ТРЦ, оголосили підозру

Зловмиснику, який намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні ТРЦ, оголосили підозру

Чоловік намагався згвалтувати жінку у вбиральні ТРЦ / Фото: Поліція Київської області

Він переконує, що нібито не хотів завдвти шкоди потерпілій.

Зловмиснику, який увечері 17 березня у вбиральні ТРЦ Броварів намагався зґвалтувати дівчину, повідомили про підозру.

Про це повідомляє поліція Київської області. 

На відео, які опублікували правоохоронці, затриманий переконує, що нібито не хотів завдати потерпілій шкоди. 

Нагадаємо, коли зловмисник втік зі вбиральні, небайдужі працівники й відвідувачі ТРЦ побачили втікача, зупинили його та викликали поліцію. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі. 

Раніше ми повідомляли, що в Києві зловмисник намагався зґвалтувати дівчину у метро. Чоловіка затримав поліцейський, який у неробочий час випадково опинився поруч.

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