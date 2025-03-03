Зловживали впливом: в Одесі затримано двох військовослужбовців

В Одесі поліція та СБУ викрили двох військовослужбовців у зловживанні впливом. Фігуранти за грошову винагороду обіцяли допомогу з переведенням у тилові підрозділи та уникненням участі в бойових діях.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Свої послуги вони оцінювали від 3000 до 4000 доларів.

В Одесі поліція та СБУ викрили двох військовослужбовців у зловживанні впливом

"А в разі відмови у наданні грошей погрожували штучними перешкодами, несприятливим рішенням ВЛК та участю в бойових діях", - повідомили у відомстві.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру. За скоєне їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Одесі поліція та СБУ викрили двох військовослужбовців у зловживанні впливом

Раніше йшлося про те, що СБУ, Національна поліція та прокуратура зафіксували зростання терористичної активності російських спецслужб на території України. Лише за кілька днів вдалося запобігти вибухам і підпалам у чотирьох регіонах країни, які готувалися за вказівкою ворога.

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