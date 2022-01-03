"Злякалися і в паніці врізались у паркани і дерева": у Чернівцях через новорічні феєрверки загинули птахи

"Злякалися і в паніці врізались у паркани і дерева": у Чернівцях через новорічні феєрверки загинули птахи

Птахів лякає шум від піротехніки, тож для розгублених пернатих феєрверки і підрив петард часто закінчуються смертю.

В одному з парків Чернівців внаслідок новорічних феєрверків загинули щонайменше 9 птахів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила місцева волонтерка, яка займається порятунком диких птахів Вікторія Гусарова.

"Вже стало традицією. Після новорічної ночі ми з чоловіком знову пішли на місця ночівлі птахів, перевірити, чи не потрібна комусь допомога. На жаль, сумна картина. Тільки в одному парку в центрі міста ми знайшли 9 мертвих птахів. Вони померли через новорічні феєрверки цієї ночі", - написала благодійниця.

Птахи загинули внаслідок феєрверків, каже волонтерка, фото / Вікторія Гусарова, Facebook

Вона зазначила, що оглянула усіх пернатих. За її словами, птахи були відгодовані, не мали зовнішніх ознак захворювань, через які могли б померти.

Птахи загинули внаслідок феєрверків, каже волонтерка, фото / Вікторія Гусарова, Facebook

"Всі птахи померли від удару. Про це свідчить ціаноз слизових та черевної порожнини та кровотеча з дзьоба і клоаки. Птахи злякалися і просто летіли в нікуди, в паніці врізаючись у паркани та дерева", - резюмувала волонтерка.

Птахи загинули внаслідок феєрверків, каже волонтерка, фото / Вікторія Гусарова, Facebook

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