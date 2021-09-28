Злякана та оголена прийшла до будинку: в Одесі сексуально познущались із 32-річної жінки та 14-річної дівчини

Злякана та оголена прийшла до будинку: в Одесі сексуально познущались із 32-річної жінки та 14-річної дівчини

Підозрювані у скоєному зізнались.

В Одесі за минулу добу жертвами злочинів проти статевої свободи стали 32-річна жінка та 14-річна дівчина. Потерпілі звернулись до поліції і зловмисників затримали.

Про це повідомляє Департаменти карного розшуку.

Спочатку до поліції звернулась 32-річна жінка. Вона злякана та оголена прийшла до найближчого від місця злочину будинку та попросила викликати поліцію. Копам вона повідомила про зґвалтування.

Згодом до поліції звернулась мати 14-річної дівчинки та розповіла про дії сексуального характеру, які вчинив щодо неповнолітньої невідомий.

"Працівники кримінальної поліції розкрили вказані злочини й встановили, що до їх вчинення причетні абсолютно різні особи — 24-річний мешканець одного із селищ міського типу Одеської області та 40-річний житель Одеси", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваних затримали. У поліції відкрили два провадження за ч. 1 ст. 152 і ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України. Чоловіки у вчиненому зізнались.

Telegram/Департамент карного розшуку

Нагадаємо, в Одесі 21-річну дівчину, яка поверталась з роботи, зґвалтував та пограбував чоловік.

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