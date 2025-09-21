ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
407
Час на прочитання
2 хв

Злив інформації з "Дії": У Мінцифри пояснили ситуацію

У Мінцифри пояснили ситуацію з зливом персональних даних українців.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Додаток "Дія"

Додаток "Дія" / © Міністерство цифрової трансформації

Міністерство цифрової трансформації України спростувало інформацію про можливий витік даних з порталу та застосунку «Дія», що останнім часом поширювалася в мережі. За результатами розслідування, поширені в Інтернеті файли виявилися фальсифікацією і не мають жодного стосунку до державних систем.

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри у Telegram.

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань кібербезпеки та хмар Віталій Балашов пояснив, що опубліковані файли — це «суміш раніше відомих „зливів“ з комерційних джерел, які вручну відредагували та доповнили підробними записами». За його словами, така практика є типовою для «чорного ринку» і має на меті ввести людей в оману.

«Ми розцінюємо поширення підроблених файлів як скоординовану спробу атаки на „Дію“ та підрив довіри до державних сервісів», — йдеться у повідомленні.

«Дія» не зберігає персональних даних

У Мінцифри також наголосили на ключовому принципі роботи «Дії»: система не зберігає персональних даних користувачів.

«„Дія“ працює за принципом data-in-transit: інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі», — пояснили у відомстві.

Відкритий код як доказ

На підтвердження цих слів, Міністерство нагадало, що в березні 2024 року код «Дії» було оприлюднено у відкритому доступі. Це дозволяє будь-якому фахівцю переконатися, що в системі немає прихованих баз даних громадян.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народний депутат Олександр Федієнко у Facebook написав, що у відкритому доступі з’явився архів із персональними даними українців який, може міститися близько 20 мільйонів записів.

Дата публікації
Кількість переглядів
407
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie