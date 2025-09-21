Злив інформації з "Дії": У Мінцифри пояснили ситуацію

Додаток "Дія" / © Міністерство цифрової трансформації

Міністерство цифрової трансформації України спростувало інформацію про можливий витік даних з порталу та застосунку «Дія», що останнім часом поширювалася в мережі. За результатами розслідування, поширені в Інтернеті файли виявилися фальсифікацією і не мають жодного стосунку до державних систем.

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри у Telegram.

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань кібербезпеки та хмар Віталій Балашов пояснив, що опубліковані файли — це «суміш раніше відомих „зливів“ з комерційних джерел, які вручну відредагували та доповнили підробними записами». За його словами, така практика є типовою для «чорного ринку» і має на меті ввести людей в оману.

«Ми розцінюємо поширення підроблених файлів як скоординовану спробу атаки на „Дію“ та підрив довіри до державних сервісів», — йдеться у повідомленні.

«Дія» не зберігає персональних даних

У Мінцифри також наголосили на ключовому принципі роботи «Дії»: система не зберігає персональних даних користувачів.

«„Дія“ працює за принципом data-in-transit: інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі», — пояснили у відомстві.

Відкритий код як доказ

На підтвердження цих слів, Міністерство нагадало, що в березні 2024 року код «Дії» було оприлюднено у відкритому доступі. Це дозволяє будь-якому фахівцю переконатися, що в системі немає прихованих баз даних громадян.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народний депутат Олександр Федієнко у Facebook написав, що у відкритому доступі з’явився архів із персональними даними українців який, може міститися близько 20 мільйонів записів.