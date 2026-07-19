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Злива накрила одразу два міста - вулиці пішли під воду, автівки попливли (відео)
Сильні дощі спричинили підтоплення у Тернополі та Хмельницькому. Вода затопила дороги, а рух транспорту в окремих районах ускладнився.
Увечері 19 липня сильні дощі спричинили підтоплення в Тернополі та Хмельницькому. Через інтенсивні опади окремі вулиці опинилися під водою, що ускладнило рух транспорту.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та користувачі соцмереж.
На опублікованих відео видно, що на деяких ділянках дороги перетворилися на потоки води. Автомобілі змушені рухатися на низькій швидкості, а в окремих місцях вода частково затопила проїжджу частину.
Інформації про постраждалих або масштабні пошкодження наразі не надходило.
Погода в Україні — що відомо про негоду
Синоптики раніше попереджали, що через проходження атмосферного фронту в низці областей України очікуються короткочасні дощі, грози, а місцями — сильні зливи, град і шквали.
Наразі офіційні служби не повідомляли про серйозні наслідки негоди в Тернополі та Хмельницькому. Інформація уточнюється.
Раніше став відомий перелік областей, які накриє негода вже 20 липня. Саме на початку нового тижня українців очікує нестійка погода.