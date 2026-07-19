ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
1 хв

Злива накрила одразу два міста - вулиці пішли під воду, автівки попливли (відео)

Сильні дощі спричинили підтоплення у Тернополі та Хмельницькому. Вода затопила дороги, а рух транспорту в окремих районах ускладнився.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Злива накрила одразу два міста - вулиці пішли під воду, автівки попливли (відео)

Негода в Україні / © Unsplash

Увечері 19 липня сильні дощі спричинили підтоплення в Тернополі та Хмельницькому. Через інтенсивні опади окремі вулиці опинилися під водою, що ускладнило рух транспорту.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та користувачі соцмереж.

На опублікованих відео видно, що на деяких ділянках дороги перетворилися на потоки води. Автомобілі змушені рухатися на низькій швидкості, а в окремих місцях вода частково затопила проїжджу частину.

Інформації про постраждалих або масштабні пошкодження наразі не надходило.

Погода в Україні — що відомо про негоду

Синоптики раніше попереджали, що через проходження атмосферного фронту в низці областей України очікуються короткочасні дощі, грози, а місцями — сильні зливи, град і шквали.

Наразі офіційні служби не повідомляли про серйозні наслідки негоди в Тернополі та Хмельницькому. Інформація уточнюється.

Раніше став відомий перелік областей, які накриє негода вже 20 липня. Саме на початку нового тижня українців очікує нестійка погода.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
56
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie