Злива накрила одразу два міста - вулиці пішли під воду, автівки попливли (відео)

Негода в Україні / © Unsplash

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Увечері 19 липня сильні дощі спричинили підтоплення в Тернополі та Хмельницькому. Через інтенсивні опади окремі вулиці опинилися під водою, що ускладнило рух транспорту.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та користувачі соцмереж.

На опублікованих відео видно, що на деяких ділянках дороги перетворилися на потоки води. Автомобілі змушені рухатися на низькій швидкості, а в окремих місцях вода частково затопила проїжджу частину.

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Дата публікації 21:30, 19.07.26 Кількість переглядів 2 Україну накрила негода: міста опинилися під водою

Інформації про постраждалих або масштабні пошкодження наразі не надходило.

Погода в Україні — що відомо про негоду

Синоптики раніше попереджали, що через проходження атмосферного фронту в низці областей України очікуються короткочасні дощі, грози, а місцями — сильні зливи, град і шквали.

Наразі офіційні служби не повідомляли про серйозні наслідки негоди в Тернополі та Хмельницькому. Інформація уточнюється.

Раніше став відомий перелік областей, які накриє негода вже 20 липня. Саме на початку нового тижня українців очікує нестійка погода.

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