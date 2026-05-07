"Зливали" дані у ТікТок: СБУ затримала блогерів, які публікували координати військових

Служба безпеки України викрила ще трьох блогерів, які «зливали» позиції Сил оборони у соцмережах. СБУ викрила нові факти несанкціонованого поширення даних про дислокацію українських військових. Було затримано трьох блогерів.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

СБУ затримала блогерів, які «зливали» позиції ЗСУ

Затримані блогери поширювали координати українських захисників у різних регіонах України. «Злиту» інформацію потенційно могли використовувати росіяни для підготовки нових та коригування повторних атак по Україні.

На Донеччині викрили місцевого жителя, який «підсвічував» маршрути руху військових і тимчасові базування колон у Краматорську.

Інформацію про пересування українських військових та техніки блогер публікував на своїй сторінці у TikTok. Відео набрали понад 100 тисяч переглядів.

У Чернігівській області затримали ще двох блогерів-фігурантів. Вони були адміністраторами багатотисячних Telegram-каналів, в яких поширювали локації українських військ та правоохоронців.

Один із затриманих поширив на 17 тисяч підписників координати блокпостів та маршрути переміщення поліції.

Інший зловмисник виявився ухилянтом від військової служби. Він переховувався від мобілізації вдома та розповсюджував на своїй сторінці напрямки руху мобільних груп ТЦК. Його сторінка мала 6 тисяч підписників.

Під час обшуків СБУ вилучила у підозрюваних телефони та комп’ютери, які використовували для «зливу» українських військових.

Експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності на користь РФ.

Троє фігурантів отримали підозри за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) та ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Затримання шпигунів РФ: останні новини

Нагадаємо, Служба безпеки України та ДБР затримали інспектора Державної прикордонної служби, який виявився агентом російського ГРУ. Зловмисник розробляв для ворога маршрути повітряних атак на Київщину та Чернігівщину, позначаючи на електронних картах шляхи для ракет і дронів в обхід української ППО.

Під час службових відряджень він фіксував позиції ЗРК, радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп, а також намагався відстежити підрозділи БпЛА й об’єкти енергетики.

Контррозвідка викрила «крота» під час проведення ним дорозвідки поблизу чергової цілі. У затриманого вилучили смартфон із підготовленим звітом та координатами для окупантів. Фігуранту повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ).

