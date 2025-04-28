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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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“Зливав” локації мінних полів ЗСУ та чекав на окупацію Донеччини: СБУ викрила зрадника

Фігурант допомагав ворогам наступати на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Агент ГРУ

Агент ГРУ

СБУ затримала російського агента, який “зливав” локації мінних полів ЗСУ та чекав на окупацію Донеччини. Ним виявився 41-річний таксист з Краматорська.

Про це повідомила СБУ.

Як діяв зрадник

За матеріалами справи, фігурант передавав окупантам локації мінно-вибухових загороджень та укріпрайонів ЗСУ поблизу передової. Також під виглядом робочих поїздок фігурант фіксував вогневі позиції Сил оборони і напрямки руху військових колон.

Співробітники СБУ затримали агента на початковому етапі його розвідактивності й запобігли передачі секретних даних до російського ГРУ

“Фігурант був завербований ворогом через заборонену російську соцмережу, де він пропонував свою допомогу у війні проти України. Крім цього, у разі окупації регіону зрадник планував сформувати власний загін з “однодумців”, який мав брати участь в облавах на учасників руху спротиву. Після вербування агент контактував з ворогом через бойовика окупаційних угруповань РФ, що воює на східному фронті”, — повідомили правоохоронці.

Під час обшуку у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше СБУ затримала двох зловмисників, які готували диверсію в прикордонних районах Сумської області.

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