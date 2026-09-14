Зливи, грози та штормовий вітер: де в Україні 15 вересня зіпсується погода

Синоптики попереджають про дощі та грози в кількох областях України 15 вересня / © ТСН

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У вівторок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива погода з дощами на сході та проясненнями в більшості інших регіонів. Детальний прогноз від синоптиків — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує мінливу погоду в Україні 15 вересня.

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«Завтра, 15 вересня, в Україні буде справді, як на горі — і вітряно, і з дощем, і з проясненнями, і з гарними хмарами. Дощі найімовірніші у східних областях, на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині — діяльність східного циклону», — попереджає вона.

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Метеорологічна мапа / © Наталія Діденко / Facebook

За словами Діденко, невеликі дощі також можливі в західних областях, подекуди на Вінниччині, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині, на решті території — без опадів.

Температура повітря у більшості областей України впродовж дня коливатиметься від +18 до +23 градусів тепла.

«І лише осередок свіжішого повітря охопить Сумщину, Харківщину, Полтавщину, Дніпропетровщину та Запоріжжя. Тут передбачається +14 +18», — зауважує вона.

У Києві завтра, 15 вересня, очікується комфортна температура повітря. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть близько +20 градусів тепла, переважно без опадів.

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За словами очільника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, у вівторок, 15 вересня, регіон залишить циклон, поступившись місцем холоднішим північним потокам. Небо проясниться, а дощі припиняться. Уночі термометри покажуть +7…+12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +17…+22 градусів.

Синоптик наголошує, що від 16 до 20 вересня погоду визначатиме південно-західний антициклон. На зміну прохолоді прийде сухе й сонячне бабине літо. Нічна температура коливатиметься у межах +9…+14 градусів тепла, а вдень сягатиме комфортних +21…+26 вище нуля.

В Українському гідрометцентрі прогнозують по країні 15 вересня мінливу хмарність.

«У східних, вночі і в більшості південних, центральних та Сумській областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів, лише в західних областях вдень місцями невеликий дощ», — повідомляють синоптики.

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Погода в Україні 15 вересня / © Укргідрометцентр

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +14 градусів тепла, на південному сході країни буде до +17. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть від +17 до +23 градусів.

Погода в Києві

На Київщині 15 вересня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 вище нуля. У Києві вночі очікується від +11 до +13 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +20…+22 градусів.

Погода у Львові

У вівторок, 15 вересня, погодні умови у Львові та області формуватиме малоактивний атмосферний фронт на тлі підвищеного тиску, повідомляють синоптики. Очікується хмарна погода з проясненнями. Якщо ніч мине без опадів, то вранці та вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер буде західним, помірним, зі швидкістю 3–8 м/с.

Також уночі та вранці регіон огорне туман із погіршенням видимості до 200–500 метрів, через що оголошено жовтий рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про туман на Львівщині 15 вересня / © Укргідрометцентр

Температурні показники по області становитимуть +6…+11 градусів тепла вночі та +17…+22 градуси — вдень. Безпосередньо у Львові ніч буде трохи теплішою — близько +8…+10, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +18…+20 градусів тепла.

Погода в Харкові

На Харківщині 15 вересня буде хмарна й дощова погода. Впродовж усього дня в регіоні утримуватиметься синоптична нестабільність з грозами, через що оголошено перший, жовтий рівень небезпечності. Вітер дутиме північно-східний, помірний, зі швидкістю 7–12 м/с.

Синоптики попереджають про грози на Харківщині 15 вересня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про дощі на Харківщині 15 вересня / © Укргідрометцентр

Ніч в області буде дощовою, з локальними зливами, а температура становитиме +9…+14 градусів тепла. Вдень дощі триватимуть, повітря прогріється лише до +13…+18 градусів.

У самому Харкові дощ не вщухатиме протягом всієї доби: вночі очікуються значні опади, а вдень — помірні. Нічна температура коливатиметься в межах +11…+13 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть +14…+16 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині та у Дніпрі 15 вересня буде хмарно. Водночас синоптики попереджають: вночі та вранці в області очікується гроза. В регіоні оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про грози на Дніпропетровщині 15 вересня / © Укргідрометцентр

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с. Вдень місцями будуть пориви до 15–20 м/с.

Температура по області коливатиметься вночі від +9 до +14 градусів тепла, вдень — від +17 до +22 градусів.

У Дніпрі очікується вночі від +10 до +12 градусів, вдень — від +17 до +19 вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині 15 вересня переважатиме хмарна погода з проясненнями без суттєвих опадів. На автошляхах регіону збережеться добра видимість. Дутиме північно-західний вітер зі швидкістю 9–14 м/с.

Загалом по області нічна температура становитиме +8…+13 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +19…+24 градусів. У самій Одесі очікується +11…+13 градусів тепла вночі та +20…+22 градуси — вдень, водночас температура морської води сягатиме +20…+21 градус тепла.

У прибережній смузі вітер вночі сягатиме 12–14 м/с, а вдень послабшає до 6–11 м/с. Хвилювання моря знизиться від помірного вночі до легкого вдень. Температура повітря біля моря коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла вночі, вдень очікується до +20…+25.

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через специфічне явище: вночі в Дніпро-Бузькому лимані очікується короткочасний небезпечний спад рівня моря, хоча вздовж решти узбережжя показники залишатимуться у межах норми.

Раніше синоптик розповів, де потеплішає цього тижня в Україні.

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