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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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47
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Зливи, похолодання та мокрий сніг: прогноз погоди на тиждень, 5-11 травня

Синоптики дали прогноз погоди на тиждень — очікується значне похолодання. У Карпатах можливий мокрий сніг.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
До України повертається похолодання

До України повертається похолодання / © Associated Press

Найближчими днями Україну накриють опади, а в деяких регіонах очікується різке похолодання.

Прогноз погоди в Україні на кілька днів опублікував метеоролог Ігор Кібальчич.

Понеділок, 5 травня

Погода в понеділок принесе до більшості регіонів незначні опади. На Одещині може вдарити гроза. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +6…+12, денна — +17…+23. Холодніше буде в західних і північних регіонах: +10…+15.

Вівторок, 6 травня

У вівторок дощі — по всій Україні, крім крайнього південного сходу та Криму. На заході та півночі очікуються зливи та можливі грози. Вночі в західних і північних областях термометр показуватиме +3…+8, вдень ртутний стовпчик не підійматиметься вище +13. На решті території країни до +13 буде в нічний час, вдень +15…+20, на півдні та південному сході: +21…+26.

Середа, 7 травня

В середу більшість регіонів опади оминатимуть, невеликі дощі можливі лише вночі на півночі та сході. Нічна температура становитиме +7…+12 градусів, на півночі та заході прохолодніше: +2…+7. Вдень прогріватиметься до +13…+18, на крайньому півдні: +17…+22.

Четвер, 8 травня

На Одещині та Прикарпатті ще від ночі, а у південних і центральних регіонах удень йтимуть дощі, місцями значні. На решті території відносно сухо. Ніч у північних і західних регіонах принесе похолодання: від +1 до +6 градусів, а на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до -3. Вдень прогріється до +9…+14. В інших областях в нічний час температура коливатиметься від +6 до +11, вдень +14…+19.

П’ятниця, 9 травня

9 травня проллються дощі у південно-східних, західних і в Одеській областях, а в Карпатах — з мокрим снігом. Найсильніші дощі можливі місцями на заході. Решта України — без опадів.

Уночі на півночі та заході знову очікується похолодання до +1…+6 і заморозки 0…-3 на поверхні ґрунту, вдень прохолодніше — +8…+13. На решті території нічна температура буде в межах +5…+10, денна — +13…+18, на півострові Крим до +21 градуса.

Субота, 10 травня

Перший вихідний відзначиться дощами на півдні, заході та в центрі, у західних областях опади місцями будуть значними. Ніч на заході та півночі стане теплішою — від +2 до +7, вдень — від +8 до +13. В інших областях вночі +6…+12, в денний час +14…+19.

Неділя, 11 травня

У неділю дощі накриють більшість території України, істотних опадів не побачать лише жителі північних областей. Нічна температура повітря триматиметься в межах +2…+10, денна +13…+18, на заході та в центрі +8…+13.

Раніше метеоролог попередив, що вже влітку в Україні очікуються торнадо та смерчі. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
47
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