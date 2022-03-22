Змагаються за ресурси, а не координують зусилля: США не можуть визначити, хто з генералів керує "спецоперацією" в Україні

Змагаються за ресурси, а не координують зусилля: США не можуть визначити, хто з генералів керує "спецоперацією" в Україні

Американські фахівці збентежені тим, як керує військове керівництво Росії військовими діями в Україні.

США не змогли визначити, чи призначила Росія воєначальника, відповідального за керівництво війною РФ в Україні, через те, що російський штурм дезорганізований.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

За словами двох представників Міноборони США, без вищого командувача на театрі військових дій на території України або поруч із нею, підрозділи з різних військових округів Росії, які діють у різних частинах України, схоже, змагаються за ресурси, а не координують свої зусилля.

Підрозділи, які брали участь у різних російських наступах на території України, не змогли з'єднатися, кажуть ці джерела, і фактично, схоже, діють незалежно без всеосяжного оперативного плану.

У російських сил також, схоже, серйозні проблеми із зв'язком. Солдати та командири іноді використовували комерційні стільникові телефони та інші незахищені канали зв'язку, щоб спілкуватися одне з одним, що полегшує перехоплення їхніх повідомлень та допомагає Україні визначати цілі для власних контрударів.

Все це призвело до того, що, за словами цих джерел, дії військових РФ розрізнені, а часом хаотичні, що дивує американських та західних офіційних осіб.

"Одним із принципів війни є "єдиноначальність", — сказав військовий аналітик CNN генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг, колишній командувач армії США в Європі.

Експерт вважає, що Росія могла непомітно призначити найвищого командувача для спостереження за вторгненням, але навіть США не змогли ідентифікувати цю людину — стан бойових дій показує, що він некомпетентний.

Російське вторгнення також відзначалося надмірною кількістю жертв серед високопоставлених російських офіцерів.

Українці кажуть, що за перші три тижні війни вони вбили п'ятьох російських генералів, але CNN не підтвердила це незалежно. Проте будь-який військовий генерал, убитий у бою, є рідкісною подією, сказав генерал армії США у відставці Девід Петреус Джейку Тапперу.

Полковник Сергій Сухарєв, командир елітного російського повітряно-десантного підрозділу, також загинув у бою на Україні, повідомила в четвер російська регіональна державна телекомпанія ДТРК "Кострома".

"Суть у тому, що їхнє командування та контроль вийшли з ладу", - сказав Петреус.

"У росіян були великі труднощі з командуванням і управлінням під час цієї операції у всіх ешелонах. Почасти це може бути пов'язане із діями самих українців", - вторує джерело в США, знайоме з ситуацією на місцях.

За словами джерел, на місцях російські війська за польових умов часто були відрізані від своїх старших командирів.

"Хлопці в польових умовах виходять, і у них є мета, але у них немає можливості відповісти по радіо", — сказало інше джерело, знайоме з розвідкою, додавши, що західні офіційні особи вважають, що це одна із причин. "Було помічено, що деякі російські військовослужбовці кидали свої танки та бронетранспортери у польових умовах і просто йшли".

Нагадаємо, що в районі населеного пункту Гавронщина Макарівського району Київської області група російських загарбників заволоділа автомобілями місцевих жителів, переодяглася у награбований цивільний одяг та виїхала у бік кордону з республікою Білорусь.