Змайстрував вибухівку: у Рівному судили пенсіонера, з вини якого загинули його онуки

Чоловік проведе у в'язниці 11 років.

У Рівному апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції щодо 61-річного чоловіка з вини якого загинули двоє його онуків. Діти підірвалися на вибуховому пристрої, який виготовив їхній дідусь.

Про це повідомляють "Рівненські новини".

Рівненський апеляційний суд відхилив апеляційні скарги прокурора, який просив збільшити строк покарання до 15 років, захисника обвинуваченого та представника потерпілих, які просили змінити кваліфікацію з умисного вбивства на вбивство з необережності й призначити покарання в межах санкції статті 119 Кримінального кодексу України і залишив без змін вирок суду першої інстанції.

Трагічна подія сталася у селищі Смига Дубенського району у 2019 році. Засуджений раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Чоловік мав хобі - збирати з полігонів боєприпаси і майструвати із них вибухівку, яка і забрала життя двох його онуків 11 та 13 років.

За відсутності дідуся хлопчик з дівчиною залізли до нього в сейф, де побачили дві коробки з надписами "золоті монети" та "срібні монети". Діти їх відкрили і пролунав вибух.

Обвинувачений у суді апеляційної інстанції переконував колегію суддів у тому, що його пристрої могли ибухнути лише після підпалу, а його внук і сам збирав на полігоні залишки снарядів та боєприпасів, тож міг принести до його помешкання, через що міг статися вибух.

Колегія суддів, дослідивши матеріали справи та доводи апеляційних скарг, заслухавши думку учасників судового розгляду, прийшла до висновку про їх відхилення та залишення вироку без змін.

Нагадаємо, що на Донбасі поблизу Новотроїцького у результаті снайперського обстрілу бойовиків загинув солдат 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Валерій Геровкін. Трагедія сталася ввечері на спостережному посту.

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