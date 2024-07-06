Зменшать тривалість відключень світла: українцям розповіли, якими приладами краще не користуватись

Ці кроки економії електроенергії зменшить кількість і тривалість відключень світла.
Наразі ситуація в енергосистемі дуже складна, тому українцям розповіли, які прилади "пожирають" найбільше електроенергії.
Про це інформує ДТЕК Київські електромережі.
Там наголосили, що кроки економії електроенергії зменшить кількість і тривалість відключень світла.
"Через дефіцит електроенергії по всій Україні вводяться стабілізаційні або екстрені відключення світла. Зробімо прості кроки, які під силу кожному, щоб зменшити кількість і тривалість цих відключень. Перший крок – це енергоефективне споживання електроенергії протягом всієї доби. Якщо можете уникнути використання потужних електроприладів – зробіть це. Будьмо свідомими та разом дбаймо про світло в наших оселях!", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, 6 липня "Укренерго" скоротило графіки відключення світла. Коли не вимкнуть електроенергію - читайте ТУТ.
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