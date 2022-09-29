Зменшили вороже військо: українські військові мінуснули 18 росіян, два танки і шість одиниць техніки

Українською авіацією завдали шість ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ворожої ППО.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі по чотирьом районам зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні, по двом станціям радіоелектронної боротьби в Бериславському районі і контрольно – по мосту в Новій Каховці.
Підтверджені втрати ворога складають 18 росіян, два танки і шість одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки.
Нагадаємо, що на Херсонщині російські окупанти спробували провести наступальну операцію танками.
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