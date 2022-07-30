Зменшилося корабельне угруповання ворожого флоту, що маневрує вздовж кримського узбережжя: деталі

Корабельне угруповання ворожого флоту, що маневрує вздовж кримського узбережжя в ракетно безпечних районах зменшилось до 6 одиниць.

Частина переміщена до Новоросійську, а напоготові до дій перебувають 2 ракетних та 2 великих десантних кораблі.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

«Загроза ракетних ударів залишається актуальною як з моря, так і з неба, й з тимчасово окупованих територій, не наражайте себе на небезпеку, пам’ятайте про попередження і заборони, що спрямовані на збереження вашого життя, дотримуйтесь норм та обмежень комендантської години, не піддавайтесь на інформаційні провокації ворожих сил. Свідомо і сумлінно вкладаємось у спільну справу здобуття Перемоги. Все буде Україна!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 липня посли країн G7 прибули до Одеси, аби проконтролювати виконання угоди про експорт української агропромислової продукції.

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