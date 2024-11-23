"Генерали повинні бути в окопах": Зеленський прокоментував реформу системи управління в ЗСУ

За словами президента України, генерали повинні бути в окопах й бачити своїх солдатів.

Зміни в управлінських підходах в армії, зазначені у Плані внутрішньої стійкості України, передбачають зокрема зменшення бюрократії у війську.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час виступу на ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine у відповідь на запитання "Суспільного".

Зеленський додав, що це наразі є одним з головних завдань головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"І це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене — не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", – зауважив президент.

За словами Зеленського, зараз вкрай важливо підтримувати моральний дух військовослужбовців.

"І якщо, але це вже вирішувати військовим, якщо перехід на систему "корпус-бригада", яку вони пропонують сьогодні — це зменшення ось цієї відстані від генерала до солдата, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так", – зазначив гарант.

Нагадаємо, на думку Олександра Коваленка, в умовах тотальної чисельної переваги супротивника саме дивізійна система управління може допомогти підвищити обороноздатність ЗСУ. Втім, така система управління має не тільки переваги, а й певні недоліки.

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