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ЗМІ опублікували мирний договір між Україною та РФ, узгоджений на початку 2022 року

ЗМІ опублікували мирний договір між Україною та РФ, узгоджений на початку 2022 року

Переговори у Стамбулі ФОТО: ANADOLU

Україна зобов'язувалась не вступати у військові союзи, а Росія більше не нападати.

ЗМІ вперше опублікували мирний договір, який був узгоджений під час кількох раундів переговорів між Україною та РФ навесні 2022 року.

Текст документа опублікувало видання WELT.

У тексті йдеться про проект договору, який був узгоджений сторонами 15 квітня 2022 року.

Кілька пунктів лишались відкритими, які мали обговорити особисто президент Володимир Зеленський та диктатор Путін.

Знадно з текстом документа Україна брала на себе обовʼязки:

  • дотримуватися "постійного нейтралітету", тобто відмовитися від членства у військовому союзі, включно з НАТО;
  • відмовитися від виробництва і отримання ядерної зброї, не пускати іноземні війська в країну і не пропускати зброю;
  • не надавати свою інфраструктуру, включно з аеродромами і морськими портами, іншим країнам;
  • утримуватися від проведення військових навчань з іноземною участю і від участі в будь-яких військових конфліктах;
  • законодавчо заборонити "фашизм, нацизм і агресивний націоналізм".

В свою чергу Росія зобовʼязувалась:

  • більше не нападати на Україну;
  • у разі нападу на Україну країни-гаранти були б зобов'язані підтримати Україну протягом 3 днів;
  • РФ була не проти гарантій безпеки Україні від інших країн, цей пункт був схожий на п'яту статтю НАТО;
  • окуповані частини Донецької та Луганської областей частково залишалися б за Росією. Крим і порт Севастополь виключалися з гарантій безпеки, що, фактично, означало б передачу контролю над півостровом РФ.

Україна хотіла включити в договір Туреччину, а Росія — Білорусь.

Під час переговорів Росія погоджувалась вивести свої війська з усіх територій України, окрім Криму та Донбасу. Деталі виведення військ повинні були узгоджувати на найвищому рівні. Два українські переговорники підтвердили це в коментарі WELT.

Питання щодо чисельності української армії залишалось відкритим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна повинна досягти військового успіху і створити коаліцію на підтримку мирної формули Зеленського.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Польщі Анджей Дуда зробив гучну заяву щодо війни та можливих переговорів з РФ.

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