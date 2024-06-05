ЗМІ пишуть про підготовку української армії до ударів по Керченському мосту: що кажуть у ЗСУ

Наразі Росія не має альтернативи Керченському мосту. Саме від його функціонування залежить військова логістика російської армії.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук.

"Пам’ятаєте, у них там колись в інфопросторі був проєкт підземного тунелю з Росії до Криму. Я думаю, якраз зараз слушний момент почати його будувати, бо інших більш-менш безпечних способів дістатися до Криму, мабуть, у них не залишиться", - зауважує він.

За словами Плетенчука, переправа не витримує логістичне навантаження. Саме тому окупанти змушені шукати альтернативи. Адже і морська логістика - застосування великих десантних кораблів - для них закрита.

"Ці десантні кораблі чомусь вибухають і тонуть в нашому Чорному морі. Вони вирішили, що для цього підійдуть пороми, про які забули, коли було відкрито Керченський міст. Виходить, що основна логістика військова припадала саме на пороми. Тепер не припадає", - каже представник ЗСУ.

Плетенчук наголошує, що залізниця, яку росіяни будуть вздовж північного узбережжя Азовського моря на окупованій південній частині України, також недобудована.

За його словами, чи зараз слушний момент для ударів по мосту - "знає обмежене коло людей". Що більше - наголоси він, подібні споруди достатньо складні, щоб їх уразити".

Нагадаємо, "Bild" повідомляє, що ЗСУ, ймовірно, готуються до атаки по Кримському мосту. Зокрема, наприкінці минулого тижня українська армія атакувала у Криму російські пороми "Авангард" та "Конро Трейдер". Російські джерела повідомляють, що для ударів по них використовувалася західна зброя – ракети ATACMS та Storm Shadow.

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