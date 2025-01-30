В Мережі пишуть, що підозрюваний у хабарництві Тищук очолить ТЦК в Ужгороді: командування "Захід" відреагувало

Посадовець в обмін за хабарі пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів ВЛК про наявність тяжких захворювань.

Полковника Ігоря Тищука, нібито планують призначити на посаду начальника обласного ТЦК. Таку інформацію поширили деякі Telegram-канали.

Однак у оперативному командуванні “Захід” спеціально у коментарі для ТСН.ua. спростували цю інформацію.

"Інформація деяких Telegram-каналів про ймовірне призначення Тищука на посаду начальника обласного ТЦК не відповідає дійсності", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, СБУ у листопаді 2024 року повідомила про підозру начальнику Ужгородського районного ТЦК Ігорю Тищуку та заступнику комбрига тероборони. Їх підозрюють в отриманні хабарів задля уникнення призову. Вони брали 4 тисячі доларів з людини. Обидва посадовці діяли порізно.

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