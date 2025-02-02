ЗМІ: Покровська міськрада планує закупити сувенірної продукції на понад 700 тис. грн

Зокрема, 113 тисяч гривень планується витратити на друк та поклейку соціальної реклами на 65 бордах.

Міськрада Покровська протягом 2025 року планує закупити 2400 одиниць сувенірної продукції на понад 700 тисяч гривень.

Про це пише місцеве видання "Капрі" з посиланням на програму соціально-економічного розвитку Покровської громади.

У виданні стверджують, що покровські чиновники планують витратити 710 910 гривень на "виготовлення та придбання сувенірної продукції, яка матиме символіку міста та використовуватиметься для нагородження мешканців і популяризації громади".

Зокрема, місцева влада міста, яке вже фактично стає фронтом, хоче купити дипломи-пано на дерев’яній основі, настінні годинники, пляшки для води та флеш-накопичувачі. Також 113 тисяч гривень планується витратити на друк та поклейку соціальної реклами на 65 бордах. Цікаво, для кого передбачена така реклама, адже з Покровська масово виїжджають місцеві через постійні обстріли, відсутність світла і опалення, а також загрозу захоплення міста.

"Складається враження, що покровські можновладці живуть у паралельній реальності. У той час, коли ворог щодня руйнує громаду та вбиває мирних жителів, коли від міста залишаються лише руїни, а люди покинуті напризволяще, як ті, що лишилися в Покровську, так і ті, які роз’їхалися Україною, чиновники не знаходять нічого кращого, як закуповувати сувеніри з символікою міста та рекламувати себе на бордах", – пишуть у виданні "Капрі".

Раніше повідомлялося, що у Покровську міськрада придбала авто за 1,7 млн грн, яке має отримати до квітня.

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