ЗМІ повідомили, що запланований візит Зеленського до Ізраїлю може не відбутись

Зеленський не хотів, щоб про його візит знали до прибуття в Ізраїль.

Візит президента України Володимира Зеленського до Ізраїлю, яки має відбутись наступного тижня, може бути скасованим через те, що інформація про підготовку потрапила до ЗМІ.

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Про це інформує The Times of Israel із посиланням на неназваного українського дипломата.

Журналісти видання повідомляють, що Зеленський дійсно планував візит до Ізраїлю наступного тижня і хотів, щоб про візит стало відомо тільки після того, як він прибуде до країни, розчарований, що інформація потрапила до ЗМІ.

Крім того, ізраїльський 12 канал із посиланням на неназваного представника українського уряду пише, що витік завдає шкоди безпеці та "шкодить відносинам між країнами і довірі між особами, які ухвалюють рішення".

Співрозмовник нагадав, що обидві країни перебувають у війні, а ситуація в Україні ще складніша, тому питання безпеки перебувають на першому місці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що надзвичайний і повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що президента Володимира Зеленського чекають в Ізраїлі у будь-який час, але поки українська сторона не надсилала відповідного запиту.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський прокоментував жахливе відео з російської Махачкали, де розлючений натовп увірвався в аеропорт у пошуках громадян Ізраїлю.

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