ЗМІ повідомляють, що розстріляного військовослужбовця впізнала сестра: "Це його очі, голос"

Українського полоненого військовослужбовця, якого росіяни вбили через слова: "Слава Україні!", впізнала його сестра.

Про це написала в Facebook продюсерка ВВС Софія Кочмар-Тимошенко на своїй сторінці.

"Впізнала. Перевірила. Сестра каже - "100 відсотків - це мій брат. Це його очі, голос і те як він курив сигарету". Але просить мовчання до ранку, поки вийдуть на зв’язок побратими з нуля і хоче бути біля його матері з самого ранку", - написала Софія Кочмар-Тимошенко.

З її слів, сестра загиблого просить мовчання - поки вийдуть на зв’язок побратими з нуля. Також хоче бути біля його матері від самого ранку.

Розстріл полоненого через слова: "Слава Україні!"

6 березня у Мережі опублікували відео, як російські окупанти впритул розстріляли українського військовополоненого. Росіяни вбили українця через слова: "Слава Україні!". В Офісі президента пообіцяли з'ясувати та покарати росіян за воєнний злочин.

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що за фактом розстрілу російськими окупантами полоненого відкрито кримінальне провадження. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна знайде вбивць розстріляного воїна ЗСУ. "Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!", - сказав глава держави у своєму відеозверненні.

Своєю чергою, знаменитості вшанували пам'ять розстріляного полоненого воїна ЗСУ. Вони вкотре закликали світових лідерів відкрити очі на злочини Росії.

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