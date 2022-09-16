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ЗМІ розповіли, як компанія TECHIIA Олега Крота заробляла десятки мільйонів на кіберспорті, які потім пожертвувала на ЗСУ

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ЗМІ розповіли, як компанія TECHIIA Олега Крота заробляла десятки мільйонів на кіберспорті, які потім пожертвувала на ЗСУ

Управляючий партнер TECHIIA Олег Крот, який пожертвував на потреби ЗСУ 60 мільйонів доларів, більшу частину з них заробив на кіберспорті.

Сам ІТ-підприємець розповів, що перший мільйон заробив на організації турнірів з кіберспорту.

Про це йдеться в публікації Forbes.

"З 2003 року я почав збирати товаришів, щоб грати на якісь шуточні призи: пиво, нову мишку чи клавіатуру", – згадує він.

Автор статті уточнює, що у червні 2021 року турнірний оператор WePlay, що входить до TECHIIA, провів міжнародний турнір AniMajor Dota 2 на власній кіберарені у павільйоні ВДНГ. Замість пива і мишки – приз у $500 000.

Зазначається, що WePlay входить в трійку лідерів у цій ніші. Монополію на українському ринку має Maincast. "У Maincast було 80% усього контенту, якщо не 90%. Але WePlay робили дорогі й класні турніри", – коментує засновник кіберспортивної організації NAVI Олександр Кохановський. Замикає трійку StarLadder. 

За всю історію, пише Forbes, компанія WePlay організувала 30 міжнародних турнірів. В компанії уточнюють, що у 2021 році мають 41,1 млн годин переглядів трансляцій власних івентів. Олег Крот говорить, що виторг компанії за минулий рік – $30 млн.

Втім, через війну виторги компанії, очевидно, впадуть.

"До повномасштабного вторгнення Україна була кібеспортивним магнітом, - вважає очільник Федерації кіберспорту Іван Данішевський. - Сюди приїжджали як у тренувальний табір кіберспортивні команди з Південної Америки, Бразилії, Європи. Візу отримати зручно, івенти проводити дешевше, локацій багато, інтернет швидкий", – каже він, уточнюючи, що зараз таким кіберцентром стала Сербія.

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