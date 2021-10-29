ЗМІ: Смертність від раку в районі сховищ відходів НГЗ зросла на 38,6%

ЗМІ: Смертність від раку в районі сховищ відходів НГЗ зросла на 38,6%

Водночас у Миколаївській області за 2011-20 роки смертність населення від раку впала на 30%.

У районах, що прилягають до сховищ відходів виробництва Миколаївського глиноземного заводу (червоного шламу), значно збільшилася смертність від раку.

Про це написав УНІАН у статті "НГЗ проти постраждалих: чи виграють миколаївці битву за своє здоров'я".

Повідомляється, що у Вітовському районі Миколаївської області протягом 2011-19 років кількість померлих від раку ротоглотки збільшилася у понад три рази. Водночас у всій Миколаївській області протягом останнього десятиліття ці цифри не змінилися.

"Такі ж жахливі дані виявилися щодо онкозахворювань ротової порожнини: у Вітовському районі смертність збільшилася на 259%, у Миколаївській області — впала на 36,1%, в Україні — впала на 10,5%", — йдеться у матеріалі.

Також наводиться інформація загалом за кількістю смертей від раку в районі шламосховищ НГЗ: за 2011-19 роки їх побільшало на 38,6%. Водночас у Миколаївській області за 2011-20 роки смертність населення від раку впала на 30%.

Нагадаємо, раніше експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції виявила низку небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які негативно впливають на довкілля, а також життя та здоров'я людини.

У червоному шламі були виявлені миш'як, кадмій, ртуть, свинець, а також елементи алюмінію, бор, кальцій, хром, залізо, магній, сірка, стибіум, станам, ванадій, стронцій та силіцій, які становлять найбільшу небезпеку для людей.

Наприкінці 2019 року місцеві жителі ініціювали створення громадської організації "Стоп Шлам". У травні поточного року постраждалі від дій НГЗ довели в суді першої інстанції, що діяльність підприємства, а саме складування понад 47 мільйонів тонн токсичного червоного шламу, завдають непоправної шкоди екології регіону.

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