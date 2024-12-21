ЗМІ: священника УПЦ МП з Рівненщини призначили капеланом – що каже закон

Натомість Держетнополітики запевняє, що жоден священнослужитель УПЦ МП не є в не може бути військовим капеланом.

На Рівненщині мобілізували священника УПЦ Московського патріархату, однак, за інформацією місцевих ЗМІ, на фронт не потрапить, а служитиме капеланом при одній з військових частин. Хоча закон забороняє представникам релігійних конфесій, пов'язаних з країною-агресоркою служити капеланами.

Про це пише місцеве видання "Рівне вечірнє".

Минулої п'ятниці працівники ТЦК зупинило священника з Дубенщини, настоятеля Свято-Троїцької церкви села Повча, 1991 р.н., який їхав на богослужіння.

Рівненська єпархія УПЦ (МП) одразу ж стала запевняти, що їхній священник має проблеми з тиском та цукровий діабет.

"На одному з рівненських полігонів його відмовилися прийняти, відправивши додому, проте священника досі не відпускають з-під контролю ТЦК, тримаючи його, як у в’язниці", – скаржилися у пресслужбі УПЦ МП.

Згодом там уточнили, що протоієрея УПЦ МП відпустили додому і він нібито погодився стати капеланом.

Сьогодні стало відомо, що цей священник уже пройшов ВЛК і отримав бойову повістку. Відповідно до опублікованому у Мережі висновку ВЛК, 33-річний священник був визнаний як придатний лише у тилових службах або у ТЦК.

Зазначається, що у Рівному його відмовили взяти капеланом, то він вирушив у Шептицький (колишній Червоноград) Львівської області.

"Відповідно до законів України, священники, як й інші чоловіки, підлягають мобілізації. Однак потрібно розуміти, що у священнослужителів є певні особливості з проходженням служби. Відповідно до Женевської конвенції, священнослужитель не може бути комбатантом. Тобто людиною, яка бере участь безпосередньо у бойових діях. Священнослужитель, як і медик, може у війську виконувати лише свою пряму функцію. Іншими словами, мобілізований церковнослужитель має забезпечувати духовність у Збройних силах України. Адже солдати тієї чи іншої конфесії теж мають свої релігійні потреби. Священнику заборонено брати зброю до рук", – заявив секретар Рівненської єпархії УПЦ МП Віктор Земляний.

Речниця Рівненського обласного центру комплектування Тетяна Камерістова у коментарі виданню сказала, що військовим капеланом може бути громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації. Обов’язковою вимогою для зайняття посади військового капелана є наявність вищої богословської освіти. Як може капеланом стати представник Московського патріархату, вона не уточнила.

Жоден священнослужитель УПЦ МП не є військовим капеланом в Україні – Держетнополітики

Натомість начальник відділу у справах релігії Державної служби України з етнополітики та свободи совісті В'ячеслав Горшков запевнив, що священнослужителі УПЦ МП наразі не отримали жодного мандата капелана і не можуть цього зробити, бо забороняє закон.

"У нас є діючий, чинний закон, так званий закон про перейменування (УПЦ МП – ред.). У цьому законі є один момент про те, що ніякі права УПЦ - тієї, яка рахується у єдності з Московським патріархатом, не обмежуються, окрім того, що неможливо бути капеланом від цієї церкви. Тому жодного (такого – ред.) мандата священнослужителя цієї церкви не отримали, відповідно до цього закону. Ми – державний орган, орган виконавчої влади, тому ми якраз, якщо є закон, маємо по цьому закону йти", - сказав Горшков, передає "Укрінформ".

Нагалаємо, що норма про альтернативну службу діяла у мирний час і на мобілізацію не поширюється. Тому всі військовозобов'язані священнослужителі, які не мають іншого права на відстрочку (за сімейним станом чи станом здоров'я), підлягають мобілізації.

Відповідно до нової редакції закону про мобілізацію для священнослужителів не передбачено ні відстрочки, ні броні, ні альтернативної служби.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.