ЗМІ: у Хмельницькому працівник ТЦК побив військового і його дружину через зауваження про російську музику

Хмельницький обласний ТЦК і поліція офіційно інцидент не підтвердили і не коментували.
У Хмельницькому працівник ТЦК нібито побив військовослужбовця та його дружину через зауваження про російську музику.
Про це пише місцеве видання Vsim.ua.
Пані Іванна розповіда, що у ніч на суботу, 13 липня, о 00:40, вона з чоловіком почули від сусідів російську музику, яка звучала на весь двір. Її чоловік Валентин – військовий і приїхав з фронту у відпустку за сімейними обставинами, аби провідати маму після інфаркту.
"Це неодноразово відбувається, що сусіди скаржаться на них. Ми зайшли у під’їзд, чоловік постукав їм у двері. Спочатку ніхто не відкрив. Вдруге постукав – двері відчинились і на мого чоловіка наставили пістолет у груди. Я стала між ними і намагалась заспокоїти сусіда. Він не слухав і тикав пістолетом, а тоді дав рукояткою чоловікові по голові, почала йти кров. Пізніше вибігли з квартири ще двоє, повалили нас на землю і почали бити руками і ногами", – розповіла жінка.
За її словами, один із кривдників працює в ТЦК і неодноразово погрожував сусідам.
Дружина військовослужбовця скаржиться, що після прибуття копів конфлікт не закінчився. Від нападників продовжувались погрози і провокації. Навіть у присутності патрульних.
"Нас з чоловіком забрала "швидка". Але сусіди чули, як нападник говорив, що "мав його застрелити". Їм порадили їхати слідом за нами і теж писати заяви і знімати "побої", яких не було, – каже Іванна.
Жінка стверджує, що під час складання заяви поліцейські нібито кілька разів намагались змінити слова "вдарив предметом, схожим на пістолет" на "вдарив невідомим предметом".
Наразі в жінки діагностували забій внутрішніх органів, ребер і грудної клітки. У її чоловіка Валентина – розбита голова, лікарі наклали йому шви. Постраждалий від рук працівника ТЦК військовий уже вирушив назад на фронт.
Що кажуть у поліції?
Хмельницьке районне управління поліції у коментарі виданню підтвердилио, що інцидентом щодо побиття чоловіка буде займатись військова прокуратура.
Порушено справу за статтею 125 Кримінального кодексу України, про умисне легке тілесне ушкодження.
Раніше повідомлялося, що в Одесі чоловік облаяв ТЦК та кинувся з кулаками на поранених бійців ЗСУ.
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