Зміг вийти з авто і покликати на допомогу: на Хмельниччині жінка зарізала турка-далекобійника

У Хмельницькій області засудили до 8 років ув'язнення жінку, яка жорстоко вбила малознайомого чоловіка, котрий працював далекобійником.

Про це повідомляє прокуратура Хмельницької області.

Подія сталася 14 лютого 2019 року близько 23 години ночі. Турок-далекобійник разом із жителькою одного із сіл Кам’янець-Подільського району заїхали на Дунаєвецьку автостоянку на його робочій вантажівці IVEСO. Там між ними спалахнула сварка, під час якої тоді ще 25-річна дівчина завдала чоловікові 25 ножових поранень у голову, шию і тулуб, зачепивши артерію.

Поранений зміг вийти з машини в пошуках допомоги, але дорогою до пункту охорони помер від значної крововтрати.

Жінка швидку не викликала, а втекла з місця події. Її затримали наступного дня в м. Кам’янець-Подільський.

Вироком Кам’янець-Подільського міськрайонного суду 27-річну дівчину засуджено до 8 років позбавлення волі. Також вона сплатить 1 мільйон грн моральної шкоди родині потерпілого.

Нагадаємо, що у Вінницькій області чоловік у день весілля вбив дружину. Після вбивства він сховав тіло, а сам пішов з дому, залишивши шістьох дітей самих. Поліція підозрюваного у вбивстві жінки затримала.

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